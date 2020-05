POL-GI: Im Linienbus bedroht und entblößt+++ Fahndung nach jungen Trickdieben+++ Totenruhe gestört - Tatverdächtige offenbar ermittelt+++ Schwerverletzter nach Unfall

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 20.05.20:

Im Linienbus bedroht und entblößt+++ Fahndung nach jungen Trickdieben+++ Totenruhe gestört - Tatverdächtige offenbar ermittelt+++ Schwerverletzter nach Unfall

Gießen: Im Linienbus bedroht und entblößt

Gleich mehrere Strafverfahren kommen auf einen 28 - Jährigen zu. Der algerische Asylbewerber hatte sich nach einem Streit am Samstagnachmittag in einem Linienbus in Rödgen vor einer Frau und deren fünfjährigen Tochter entblößt. Dabei soll er sie bedroht haben. Anschließend soll der polizeibekannte Mann noch einen weiteren Fahrgast bedroht haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Geschäft für E-Zigaretten

Mehrere E-Zigaretten, einige T-Shirts und geringe Mengen an Bargeld wurden zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen aus einem Laden in der Grünberger Straße entwendet. Die Unbekannten hatten eine Tür aufgehebelt und das Ladeninnere durchsucht. Einen Beutel, in dem sich die T-Shirts befanden, konnte wenig später am Fußweg Lärchenwäldchen aufgefunden werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fahndung nach jungen Trickdieben

Offenbar unter einem Vorwand wurde eine 79 - Jährige am Dienstagnachmittag (gegen 17.00 Uhr) bestohlen. Die beiden Täter sollen bei der Frau im "Breiter Weg" geklingelt und darum gebeten haben, telefonieren zu dürfen. Während die 70 - Jährige einen der Täter begleitete, ging der andere Täter unbemerkt in ein Zimmer und entwendete die Geldbörse der Seniorin. Wenig später flüchteten die beiden Personen, die auf etwa 14 Jahre geschätzt werden, in unbekannte Richtung. Beide sollen blaue Fahrräder mitgeführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Totenruhe gestört - Tatverdächtige offenbar ermittelt

Ein 22- und ein 24 - Jähriger sollen für eine ganze Reihe von Straftaten auf dem Friedhof in Leihestern verantwortlich sein. Die beiden Männer aus dem Landkreis Gießen hatten Ende Januar dort vermutlich mehrere Gräber beschädigt und auch Grabschmuck entwendet. Insgesamt wurden 44 Grabstätten beschädigt. Die Ermittlungen dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Alkohol entwendet

Spirituosen und Kleidungsstücke im Wert von 250 Euro sollen zwei georgische Asylbewerber im Alter von 38 und 44 Jahren am Dienstagnachmittag aus einem Verkaufscentrum im Rothweg in Lollar entwendet haben. Ein Ladendetektiv hatte das Ganze mitbekommen und die beiden verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auf beide kommt nun ein Verfahren wegen Diebstahl mit Waffen zu. Ein Verdächtiger hatte ein Messer dabei.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Parkrempler in der Uhlandstraße

1.300 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines BMW nach einem Parkrempler in der Uhlandstraße von Montag (18.Mai). der weiße BMW 320i parkte zwischen 06.35 Uhr und 15.35 Uhr in Höhe der Hausnummer 1. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug an der Frontstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Großen-Buseck: VW bei Unfallflucht beschädigt

Entweder in der Kirchstraße in Buseck, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Staufenberg oder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wetzlar-Dutenhofen war der Unfallort. An einem der drei Orte entstand zwischen Sonntag (17.Mai) 17.00 Uhr und Dienstag (19.Mai) 17.00 Uhr an einem VW Golf ein Schaden an der hinteren Stoßstange. Der Schaden wird auf 550 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Skoda touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (19.Mai) einen im Bantzerweg geparkten Skoda. Der weiße Citigo parkte zwischen 01.00 Uhr und 12.30 Uhr am Fahrbahnrand in Richtung Wiesecker Weg. Offenbar beim Ein- bzw. Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an Stoßstange und Kotflügel. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Zu schnell unterwegs?

Etwa 10.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Samstagabend (02.Mai) gegen 21.00 Uhr in der Marburger Straße. Ein 30-jähriger Mann aus Gießen befuhr die Nordanlage in Richtung Ostanlage. An der Kreuzung Nordanlage/Ostanlage/Marburger Straße bog der Gießener nach links in die Marburger Straße ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er ins Schlingern, nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Mittelinsel und prallte frontal gegen einen Baum. Glücklicherweise verletzte sich der 30-Jährige nicht. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gießener war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen/Klein-Linden: Schwerverletzter nach Unfall

Am Mittwoch (20.Mai) gegen 10.29 Uhr kam es in der Frankfurter Straße zu einem Unfall bei dem sich ein 83-Jähriger Fußgänger aus Heuchelheim schwer verletzte. Der Heuchelheimer überquerte in Höhe der Hausnummer 346 die Straße und übersah dabei offenbar einen von links kommenden 81-jährigen Mann in einem Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Fußgänger schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

