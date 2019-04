Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 01.04.2019: Gießen: Fahndung nach Taschendieb

Gießen (ots)

Nach einem Taschendieb, der etwa 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sein soll, fahndet die Gießener Polizei. Wichtig für die Polizei sind aber auch bislang noch unbekannte Zeugen.

Der gesuchte Mann hatte am Samstag, gegen 18.45 Uhr, in der Bahnhofstraße eine Geldbörse aus einer Umhängetasche entwendet. Die 21-Jährige, welche die Umhängetasche mitführt, bemerkte den Diebstahl gerade noch rechtzeitig und nahm die Geldbörse wieder an sich. Ohne Beute flüchtete der Täter dann in Richtung Stadtmitte.

Der Täter soll einen grauen Kapuzenpulli getragen haben. Bei dem missglückten Diebstahl stand in der Nähe ein "Pärchen", das sehr wahrscheinlich das Ganze bekommen hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell