Biebertal: Mit Eisenstange ins Gesicht geschlagen

Zu einem heftigen Schlagabtausch kam es am Mittwoch, gegen 18.20 Uhr, in der Gartenstraße in Krumbach. Offenbar hatte ein 54 - Jähriger auf der Straße einem 75 - Jährigen eine Eisenstange ins Gesicht geschlagen. Dazu soll der Verdächtige auch noch ein Auto beschädigt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendiebstähle im Seltersweg

In einem Kaufhaus im Seltersweg erwischte am Mittwochnachmittag ein Kaufhausdetektiv gleich zwei Ladendiebinnen. Die erste Diebin, eine 34-jährige Asylbewerberin aus Albanien, entfernte gegen 14.15 Uhr die Sicherung von zwei Parfumpackungen inklusive Inhalt in Höhe von über 170 Euro. Beim Verlassen des Geschäfts wurde sie von dem Zeugen festgehalten. Bei dem anderen Ladendiebstahl wollte eine 31-jährige Frau aus Mengerskirchen Parfüm im Wert von fast 600 Euro entwenden. Auch hier war der Detektiv wieder sehr wachsam und konnte die Dame festhalten. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Gießen: Auf 28 - Jährigen eingeschlagen

Mehrere Personen hatten es am späten Mittwochabend auf einen 28 - Jährigen abgesehen. Die unbekannte Gruppe soll gegen 23.50 Uhr in der Kaplansgasse, in einer Shisha-Bar auf den Mann mehrfach eingeschlagen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Sachbeschädigung in Wieseck

2500 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an mehreren Zugangstüren einer Fachfirma in der Straße "Ursulum". Der Unbekannte beschädigte eine Glasscheibe des Haupteinganges und drei Zugangstüren der Firma zwischen Dienstagnachmittag (12. Februar) und Mittwochfrüh (13. Februar), gegen 06.50 Uhr und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Bargeld erbeutet

In der Friedrichstraße hebelte ein Unbekannter Mittwochfrüh (13. Februar), gegen 02.20 Uhr, die Tür eines Gaststättenwintergartens auf und durchwühlten den Thekenbereich. Ein weiteres Vorgehen in die Gaststätte und der Aufbruch eines Zigarettenautomaten scheiterte. Mit Bargeld und einer Whiskeyflasche verließ der Tatverdächtige die Gaststätte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Hungen/B457: Hoher Sachschaden und vier Leichtverletzte nach Frontalcrash

Vier Leichtverletzte und 32000 Euro Sachschaden hinterließ ein Verkehrsunfall von Dienstagnachmittag (12. Februar) auf der Bundesstraße 457 zwischen Hungen und Nidda. Ein 87-jähriger Mann aus Hungen fuhr gegen 17.10 Uhr mit seinem Daimler Chrysler auf der B457 von Hungen kommend und wollte nach links in Richtung Langd abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Renault Twingo eine 23-Jährigen aus dem Wetteraukreis. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den Autos. Die beiden Fahrer und zwei Beifahrerinnen (23 und 88 Jahre) verletzten sich leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde die Straße voll gesperrt. Die Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, die offenbar total beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt. Bei dem Einsatz waren neben zwei Polizeistreifen, vier Rettungs- und zwei Notarztwagen eingebunden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Gießen: Audi beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Pistorstraße ereignete sich bereits am vergangen Freitag (09. Februar) eine Unfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte dort zwischen 09.45 und 13.00 Uhr die Fahrertür eines geparkten silberfarbenen Audi 6. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Parkplatzrempler flüchtet

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte bereits am Dienstag vergangener Woche (06. Februar) ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz der Straße "Stolzenmorgen" geparkten silberfarbenen VW Passat. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden am vorderen Kotflügel zu kümmern. Der Passat befand sich zwischen 09.30 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Großraumparkplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

