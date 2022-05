POL-OH: Schwerpunktkontrollen in Osthessen: Polizei hat die Sicherheit "Schwächerer Verkehrsteilnehmer" im Blick

Polizeipräsidium Osthessen

Schwerpunktkontrollen in Osthessen: Polizei hat die Sicherheit "Schwächerer Verkehrsteilnehmer" im Blick

Osthessen. Fußgänger, Radfahrende und Fahrende von Elektrokleinstfahrzeugen: Die sogenannten "Schwächeren Verkehrsteilnehmer" sind im Straßenverkehr tagtäglich erhöhten Gefahren ausgesetzt. Mit zielgerichteten Kontrollen wird sich die osthessische Polizei in den kommenden zwei Wochen verstärkt diesem Thema widmen.

Gerade Kinder und lebensältere Menschen sind überproportional häufig an Verkehrsunfällen, insbesondere mit schweren Folgen, beteiligt - noch nicht ausgereifte oder nachlassende geistige und motorische Fähigkeiten sind vielfach ursächlich und führen zu Fehleinschätzungen im Erkennen und Vermeiden von Gefahrensituationen. Generell haben Unfälle unter Beteiligung von "Schwächeren Verkehrsteilnehmern" - unabhängig von der Altersgruppe - in den meisten Fällen einen Personenschaden zur Folge. So ereigneten sich beispielsweise 2021 in Osthessen 128 Unfälle unter Beteiligung von Fußgängern, wobei 91 Personen verunglückten - drei davon tödlich. Bei fast jedem zweiten Unfall ist ein Fußgänger als Verursacher geführt.

Um auf eine regelkonformes Verhalten hinzuweisen und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden zu fördern, führt das Polizeipräsidium Osthessen in den kommenden zwei Wochen verstärkt Schwerpunktkontrollen in allen drei osthessischen Landkreisen durch.

Im Vordergrund der Aktionswochen steht der präventive Gedanke. "Schwächere Verkehrsteilnehmer" sollen über die für sie bestehenden Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt und sensibilisiert werden - denn sie sind im Vergleich zu den motorisierten Verkehrsteilnehmern erheblich weniger geschützt.

Weitere Informationen rund um Themen der Verkehrsprävention finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de sowie auf Twitter und Instagram unter @polizei_oh

Der Verkehrsbericht 2021 des Polizeipräsidiums Osthessen mit aktuellen Unfallzahlen ist auf der Homepage der Polizei Hessen unter https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Regionales/Statistik/ abrufbar.

Hinweis für Medienschaffende:

Medienschaffende sind herzlich dazu eingeladen, eine Kontrolle am Montag, den 16.05.2021, von 12 bis 13 Uhr, in der Fußgängerzone von Bad Hersfeld zu begleiten. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

