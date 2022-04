Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. FD

Zeugenaufruf nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung im Bereich einer Schule

Künzell. Am Dienstag (05.04.), gegen 7.45 Uhr, kontrollierte eine Zivilstreife der Polizeistation Fulda im Bereich einer Zufahrt einer Schule im Hahlweg einen 30-jährigen Mann in einem silberfarbenen BMW. Zu dieser Zeit herrschte reger Fußgängerverkehr in unmittelbarer Schulnähe - überwiegend waren augenscheinlich Schulkinder und deren Eltern zum Unterrichtsbeginn dort unterwegs.

Noch während der Kontrolle fuhr der BMW-Fahrer unvermittelt mit hoher Geschwindigkeit los. Dabei überfuhr er zunächst einen Gehweg und entzog sich der Kontrollsituation. Beschleunigt flüchtete der 30-Jährige anschließend mit seinem Fahrzeug über einen Stichweg zum nahegelegenen Gemeindezentrum, weiter durch ein parkähnliches Gelände und über einen weiteren Fußweg in Richtung eines nahegelegenen Einkaufsmarktes.

Beamte der Polizeistation Fulda nahmen den flüchtigen Mann - der mittlerweile ohne Auto unterwegs war - kurze Zeit später in einer nahegelegenen Straße fest. Wie sich herausstellte, lag gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl vor. Auch der BMW konnte kurz darauf in der Tiefgarage eines Geschäftes festgestellt werden.

Zeugen, die durch das geschilderte Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, die Polizeistation Fulda unter Telefon 0061/105-2301 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Verkehrsunfall

Bebra-Blankenheim. Am Dienstag (05.04.), gegen 7.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem VW die K 74 von Bebra-Breitenbach kommend in Richtung Bebra-Blankenheim. In einer dortigen Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über einen Grünstreifen und dann nach rechts in die Schutzplanke. Dadurch wurde die Leitplanke beschädigt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 6.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montagvormittag (04.04.), in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, parkte ein 37-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen weißen Mercedes Benz rückwärts in einer quer verlaufenden Parklücke in der Salzunger Straße in Höhe der Hausnummer 14. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er am vorderen rechten Stoßfänger einen frischen Schaden - in Höhe von etwa 1.000 Euro - fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

