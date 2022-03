Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Vierjähriges Kind auf Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt

Petersberg. Zum Zusammenstoß eines Pkw mit einem Kind kam es am Dienstag (22.03.) gegen 17.50 Uhr in der Bergstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Petersbergerin mit ihrem Mazda die Bergstraße aus Richtung Fulda kommend in Richtung Petersberg. Im Kreuzungsbereich Bergstraße / Im Heiligengarten musste die 29-Jährige an dem dortigen ampelgeregelten Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Beim Wiederanfahren kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem vierjährigen Kind, das die Fahrbahn überquerte. Hierbei wurde das Mädchen leicht verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in eine Kinderklinik. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Fulda

Zeugenaufruf wegen gefährlicher Überholmanöver

Hilders. Am Dienstag (22.03) kam es gegen 14:10 Uhr auf der B 458 zwischen Hilders-Batten und Dipperz zu mehreren gefährlichen Überholmanövern von zwei Lkw.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhren die bislang unbekannten Fahrer mit zwei Lkw des Herstellers Mercedes auf der Bundesstraße meist hintereinander und überholten nach Angaben von Zeugen teils rücksichtslos und bei gefährlichen Manövern mehrere Fahrzeuge. Mindestens ein Pkw-Fahrer musste aufgrund dessen abrupt abbremsen, um einen schwereren Unfall zu vermeiden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter Tel.: 06681-96120.

Polizeistation Hilders

HEF

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrerin

Neuenstein. Am Mittwoch (23.03.), gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Skoda Citigo die Bundesstraße 324 aus Richtung Bad Hersfeld in Richtung Obergeis. Vor der dortigen Tankstelle in Obergeis wollte die 61-Jährige nach links in die Ortschaft abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 66-jährige Frau aus Neuenstein in entgegengesetzte Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Skodafahrerin leicht verletzt wurde und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrern

Niederaula. Am Mittwoch (23.03.), gegen 13.40 Uhr, beabsichtigte eine 88-jährige Frau aus Niederaula mit ihrem Citroen C4 vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schlitzer Straße nach links auf die Bundesstraße 62 einzufahren. Hierbei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug eines 55-jährigen Mannes aus Grebenau, der die Schlitzer Straße in Richtung Niederjossa befuhr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt. Die Citroen-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und der Lkw-Fahrer begab sich eigenständig zu einem Arzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.000 Euro

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fahrer

Bebra. Zur Unfallzeit am Mittwoch (23.03.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Audi-Fahrer aus Bebra die Göttinger Straße in Richtung Innenstadt. Ein 33-jähriger Golf-Fahrer - ebenfalls aus Bebra - fuhr zeitgleich in entgegengesetzte Richtung. Im Kreuzungsbereich "Göttinger Straße / Im Kessel" bog der Audi-Fahrer in die Straße "Im Kessel" ab. Hierbei stieß er aus bisher unklarer Ursache mit dem aus Richtung Innnenstadt kommenden Golf-Fahrer frontal zusammen. Der 33-jährige Golf-Fahrer wurde leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bebra. Eine Pkw-Fahrerin aus Bebra parkte ihren grauen Golf am Dienstag (22.03.) in der Zeit von 17.40 Uhr bis 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand in der "Mühlenstraße". Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Golf entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Tel. 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

