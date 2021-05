Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A7 - Lkw Anhänger umgestürzt

Fulda (ots)

19.47 Uhr - A7 in Fahrtrichtung Süd kurz vor der AS Hersfeld-West umgestürzter Anhänger eines Lkw Zuges. Zur Zeit sind alle Fahrspuren blockiert - Vollsperrung in Fahrichtung Süd. In Kürze kann der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet werden.

