POL-OH: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt - Einbruch in Gartenhütte - Pkws mit Farbe besprüht - Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Lauterbach - Zwischen Samstag (01.08.) und Montag (03.08.) versuchten Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in der Straße "Am Wörth" einzubrechen. Die Täter versuchten, ein Tor am Haupteingang aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Schotten / Busenborn - Auf eine Gartenhütte hatten es Unbekannte im Gartenweg abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Hütte. Die Tat ereignete sich vermutlich Ende Juli, der Zeitpunkt kann jedoch noch nicht genau bestimmt werden. Die Diebe stahlen mehrere Elektroartikel wie zum Beispiel einen Akku-Rasenkantenschneider. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.250 Euro.

Pkws mit goldener Farbe besprüht

Lauterbach - In der Nacht zu Montag (03.08.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A 3, welcher im Felsenweg abgestellt war. Die Täter besprühten Fahrer- und Beifahrertür, sowie die Motorhaube mit goldener Farbe. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.300 Euro. In unmittelbarer Nähe wurde ein weiteres Fahrzeug mit goldener Farbe besprüht. Bei diesem handelt es sich um einen Peugeot 2008, welcher im Bereich der Fahrerseite beschädigt wurde. Der Schaden in diesem Fall beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Lauterbach - In der Zeit von Samstag (01.08.) bis Montag (03.08.) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Vaitsbergstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Aus der Halle stahlen sie Zubehörteile eines Grills, sowie einen Werkstatt-Trolley inklusive Werkzeug. Außerdem stahlen sie aus einem im Gebäude abgestellten Mercedes die komplette Mittelkonsole sowie drei Reifen mit Felge. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag.

