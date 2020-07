Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - In Wohnhaus eingebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Gaststätte

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (15.07.) in eine Gaststätte im Kothenbachweg ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Arbeitsräume. Sie flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Wohnhaus eingebrochen

Bad Salzschlirf - Unbekannte brachen am Samstag (11.07.) in ein Wohnhaus in der Riedstraße ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen die Täter ein Fenster ein und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

