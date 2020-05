POL-OH: Unfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Parkenden Pkw beschädigt - Verursacher gesucht

Lauterbach - Am Donnerstag (14.05.), zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr, hatte eine 55-jährige Pkw-Fahrerin ihren weißen Audi A 1 auf dem Parkplatz des Lidl-Einkaufsmarktes in der Umgehungsstraße zum Parken abgestellt. Zuhause angekommen musste sie feststellen, dass der Audi frische Beschädigungen an der Fahrertür und dem linken Kotflügel aufwies. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer den parkenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Lauterbach, Tel.: 06641/971-0.

Unfall mit Sachschaden

Lauterbach - Am Donnerstag (14.05.), gegen 18:25 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Ford Transit einen Seitenarm der Lindenstraße in Richtung "Eselswörth" und wollte über einen abgesenkten Bordstein in die Straße am "Eselswörth" einfahren. Dabei übersah er jedoch einen 30-jährigen Pkw-Fahrer, der mit seinem schwarzen Mercedes GLA 200 d die Straße "Eselswörth" in Richtung Hainigstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstand.

