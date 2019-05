POL-OH: Diesel abgezapft - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Polizeipräsidium Osthessen

Dieseldiebstahl angezeigt

Schlitz - Den Diebstahl von etwa 150 Litern Dieselkraftstoff hat der geschädigte Besitzer einer Firma in der Sandloser Straße in Willofs angezeigt. Demnach pumpten Unbekannte am vergangenen Wochenende den Kraftstoff aus einem abgestellten Lastwagen ab. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Mit Drogen und falschen Kennzeichen im Auto unterwegs

Lauterbach - In der Dirlammer Straße kontrollierten Polizeibeamte am Montagabend (13.5.), gegen 22.30 Uhr, einen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Die Kennzeichenschilder an seinem Auto hatte er zuvor von einem anderen Fahrzeug abmontiert. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Urkundenfälschung ein. Da das Fahrzeug nicht versichert und nicht zugelassen war, kommen weitere Verstöße gegen die Zulassungsvorschriften und die Steuergesetze hinzu.

