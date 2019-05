Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel, Fernseher und Feuerzeuge gestohlen

Fulda (ots)

Dieselkraftstoff abgepumpt

Fulda - Im Zeitraum von Donnerstag bis Montag (9.-13.5.) betraten Diebe das Grundstück einer Firma in der Christian-Wirth-Straße in Kohlhaus. Sie näherten sich einem abgestellten LKW, brachen den Tankdeckel auf und pumpten etwa 150 Liter Dieselkraftstoff ab. Sie verschwanden unbemerkt mit ihrer Beute, der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Diebe stehlen Fernsehgerät

Fulda - Einen Samsung Flachbildfernseher stahlen Diebe in der Nacht von Sonntag auf Montag (12./13.5.) aus dem Vorraum einer städtischen Einrichtung am Bonifatiusplatz. Um an ihre Beute zu gelangen, lösten sie die Schrauben der Wandhalterung. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro.

Einbrecher im Tabakgeschäft

Fulda - In der Montagnacht (13.5.), gegen 23.30 Uhr, warf ein unbekannter Mann die Glasscheibe der Eingangstür eines Tabakgeschäfts am Universitätsplatz ein und stieg durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum. Dort packte er etwa 10 Feuerzeuge im Wert von etwa 500 Euro ein, bevor er fluchtartig den Tatort verließ. Der Einbrecher war etwa 50 Jahre alt, trug keinen Bart und war bekleidet mit schwarzer Jacke, grauer Mütze, Bluejeans und Turnschuhen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

