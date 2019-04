Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Fahrrad gestohlen

Fulda - In der Schumannstraße stahlen Diebe zwischen dem 16. April und Dienstag, 23.4., ein vor dem Haus Nummer 11 abgestelltes Fahrrad. Das ordnungsgemäß verschlossene schwarz-graue Mountainbike der Marke Scott, Typ Aspect 950, hat einen Wert von etwa 750 Euro.

Motorroller gestohlen und beschädigt

Fulda - Ein in der Huberstraße abgestellter Motorroller wurde von Unbekannten am Dienstag (23.4.), zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr, gestohlen. Allerdings verbrachten die Diebe den Roller nur etwa 100 Meter weiter zum Sportgelände von Buchonia Fulda. Dort bauten sie diverse Teile ab und brachen das Helmfach auf. Daraus stahlen sie Werkzeug und Öl. Danach ließen sie den nicht fahrbereiten Roller zurück und verschwanden mit ihrer Beute. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Einbrecher im Elektrofachmarkt

Petersberg - In der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23.4.) brachen Diebe in einen Elektrofachmarkt in er Justus-Liebig-Straße ein. Sie kletterten auf das Dach des Gebäudes und brachen in den darunterliegenden Markt ein. Dort stahlen sie mehrere Mobiltelefone und Kameras. Der Wert und Umfang ihrer Beute sind noch nicht bekannt.

