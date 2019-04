Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Einbrecher am Guckaisee

Poppenhausen - Die Gaststätte und der Kiosk am Guckaisee waren das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Sie versuchten zwischen dem 17. April und Ostermontag (22.4.) darin einzubrechen, allerdings erfolglos. Nachdem es ihnen nicht gelang in die Räumlichkeiten einzudringen, verschwanden sie ohne Beute.

Kennzeichenschilder gestohlen

Fulda - Von einem im Domänenweg, unterhalb des Sportplatzes des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums, geparkten BMW stahlen Diebe im Zeitraum vom 12.4 - 21.4. die beiden Kennzeichenschilder BA-K 277. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro. Dipperz - In der Dietershausener Straße in Friesenhausen stahlen Unbekannte zwischen Karfreitag und Samstag (19./20.4.) die beiden Kennzeichenschilder FD-HM 92 von einem auf dem Parkplatz zwischen Spielplatz und Feuerwehr abgestellten Pkw. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Diebe in der Scheune

Eiterfeld - Von einer Scheune in Großentaft entfernten Diebe das Vorhängeschloss und stahlen zwei Kardanwellen für landwirtschaftliche Arbeitsgeräte. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Fahrräder gestohlen

Dipperz - Ein Fahrrad - nach Angaben des Besitzers - im Wert von 7.000 Euro, stahlen unbekannte Diebe am Samstag (20.4.), zwischen 12.15 Uhr und 13.10 Uhr von einem Fahrradständer an der Eisdiele in der Fuldaer Straße. Das am Fahrradständer angeschlossene Rad ist von der Marke Tarmac, Modell SL3 Superlight. Das durchtrennte Schloss blieb am Tatort zurück. Flieden - Ein im Carport am Fliedener Bahnhof ordnungsgemäß abgestelltes und verschlossenes Fahrrad wurde zwischen dem 16. April und 19. April gestohlen. Das Mountainbike der Marke Giant, Typ Fathom 29er 2LTD hat einen Wert von etwa 500 Euro.

