POL-OH: Zeugenaufruf nach Geschenkdiebstählen: Wer kann Hinweise zum Täter und/oder dem Sprayer Tag "FIEND" geben?

Zeugenaufruf nach Geschenkdiebstählen: Wer kann Hinweise zum Täter und/oder dem Sprayer Tag "FIEND" geben?

EICHENZELL. In der Nacht zu Sonntag (14.04.) brachen Unbekannte in die Bürgerhäuser in Rothemann und Rönshausen sowie in ein Vereinsheim eines Kulturvereins in der Straße "Zur Mühlau" in Eichenzell ein. An allen drei Örtlichkeiten entwendeten unbekannte Täter bei Geburtstagsfeiern die dortigen Geschenke. Wir berichteten.

Zwischenzeitlich wurden auf dem Gelände des Skaterparks am Eichenzeller Ortsausgang in Richtung Melters zerstörte Geschenke und geleerte Glüchwunschkarten von allen drei Geburtstagsfeiern aufgefunden. Dort brachten die Täter auch die Namen der Geschädigten und dessen Alter mit schwarzer Sprühfarbe auf.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei einem Tatverdächtigen in Rothemann um eine männliche Person handeln, die mit einer schwarzen Trainingshose samt weißem Streifen bekleidet war. Zudem wurde auf dem Gelände des Skaterparks eine sogenannte Tag-Schablone mit der Bezeichnung "FIEND" aufgefunden, die möglicherweise von den Tatverdächtigen stammt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Taten oder Hinweise zu den Tätern machen können und fragt: Wer hat in der Nacht zu Sonntag verdächtige Wahrnehmung im Umfeld der Bürgerhäuser in Rothemann und Rönshausen sowie des Vereinsheims eines Kulturvereins in Eichenzell oder des Skaterparks in Eichenzell gemacht. Wer kann Hinweise zur Verwendung des Tags "FIEND" geben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertsachen und/oder Geschenke über Nacht an Veranstaltungsörtlichkeiten zurück. Nehmen sie diese vorsorglich mit nach Hause! - Lassen Sie Wertsachen und/oder Geschenke auch während der Veranstaltung nicht frei zugänglich liegen!

Dominik Möller, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1011

