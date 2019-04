Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf K 72 zwischen Neuhof u. Hattenof mit drei Verletzten (Abschlussmeldung zur Erstmeldung von 22.33 Uhr)

Fulda (ots)

Neuhof-Hattenhof: Am Samstagabend (06.04.) gegen 21:10 Uhr kam es auf der Kreisstraße 72 in Höhe der Engelsburg zu einem folgenschwerem Unfall mit drei Verletzten. Ein 17-Jähriger Fahrzeugführer eines Ford Kombi aus Hattenhof und sein 53-jähriger Vater befuhren die Kreisstraße 72 aus Hattenhof kommend in Richtung Neuhof. Ihnen entgegen kam ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Flieden, der in einer Kurve die Kontrolle über seinen Renault Megane verloren hatte und auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier streifte das Fahrzeug des 31-Jährigen den entgegenkommenden Ford, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 31-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und flüchtete zu Fuß. Er konnte im Rahmen von Suchmaßnahmen eine Stunde später in Dorfborn angetroffen werden. Da der Verdacht auf Trunkenheit bestand, wurde eine Blutentnahme durch die Staatsanwaltschaft angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der 17-Jährige und sein Vater wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide mussten in das Klinikum eingeliefert werden. Die Polizei geht hier von einem ordnungsgemäß, begleitetem Fahren ab 17 aus.

Da der Unfallhergang und die Anzahl der Beteiligten zunächst unklar war, wurde ein Gutachter mit derr Rekonstruierung des Unfallhergangs beauftragt.

(Berichterstatter: Braun, PHK - PSt. Fulda)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

