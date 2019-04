Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Holzhalle und Carport mit Pkw brennen in Burghaun

Fulda (ots)

Gegen 21.00 Uhr kam es zum Brand einer Holzhalle in Burghaun. In der Halle waren außer mehreren Raummetern Holz auch Gartengeräte und Fahrräder untergebracht. Das Feuer breitete sich auf einen auf dem Nachbargrundstück befindlichen Carport aus, in dem sich ein Pkw befand. Beide Objekte samt Inhalt brannten komplett aus. Auch eine daneben befindliche Garage wurde noch leicht in Mitleidenschaft gezogen. Da sich neben dem Carport ein frisch befüllter Außengastank befand, konzentrierten sich die Feuerwehrkräfte auf die Kühlung desselben. Eine Beschädigung des Tanks konnte dadurch verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen zufolge fing der Brand in der Holzhalle aus bisher unerfindlichen Gründen an und breite sich entsprechend aus. Die Feuerwehren aus Burghaun, Rothenkirchen und Steinbach konnten das Feuer unter Kontrolle bekommen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Während der Löscharbeiten stürzte ein Feuerwehrmann vom Dach. Er wurde nach kurzer Untersuchung im Krankenhaus wieder unverletzt entlassen. Durch die Polizei wurde die Brandstelle beschlagnahmt, um die Brandursache zu ermitteln.

Bernd Kappius

Polizeiführer vom Dienst

0661/105-2031

