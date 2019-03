Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht am 13.03.19 in Flieden

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch, 13.03.19, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr in Flieden. Ein schwarzer Daimler C 180 stand auf den Parkplätzen "Am Fliedener Tor" zwischen der Bäckerei Happ und dem Rathaus. Der Daimler wurde auf der linken Fahrzeugseite durch ein ein- bzw. ausparkendes unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter Telefon 06655 / 9688-0

