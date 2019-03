Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schlägerei im Schildepark in Bad Hersfeld nachts um 02.00 Uhr am Mittwoch (13.03.)

Polizei sucht Zeugen

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Am Mittwoch (13.03.) soll es sich im Schildepark, auf der Grünflache unterhalb des Vlämenweges, eine Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern, vermutlich vier bis fünf Personen, gegeben haben. Zwei von ihnen wurden mussten im Klinikum von Bad Hersfeld ambulant behandelt werden. Vorausgegangen sei ein Streit in einer Spielothek in der Breitenstraße, in der Innenstadt von Bad Hersfeld. Die Hintergründe des Streits bzw. der Schlägerei sind noch unklar. Nun sucht die Polizei Zeugen der Schlägerei am frühen Mittwochmorgen. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

