Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hohe Sachschäden bei Einbrüchen in eine evangelische Kindestagesstätte und Grundschule in Rotenburg a.d. Fulda

Bad Hersfeld (ots)

ROTENBURG - Sachschaden von ca. 1.000 Euro richteten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (12.03.) in dem evangelischen Kindergarten in der St-Georg-Straße an. Ob etwas gestohlen wurde ist noch nicht bekannt.

In der gleichen Nacht wurde auch in Büroräume der Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) im Breitinger Kirchweg eingebrochen. Auch in diesem Fall richteten die Einbrecher mit 6.500 Euro einen hohen Sachschaden an. Gestohlen wurde aber nichts.

Auch wenn beide Tatorte räumlich einige hundert Meter auseinanderliegen, gehen die Ermittler des Einbruchskommissariats der Hersfelder Kriminalpolizei von ein und denselben Tätern aus.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher, Tel.: 06621/932-131

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell