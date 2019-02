POL-OH: Einbruch in Lebensmittelmarkt, Kennzeichen entwendet, Kamera beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Medieninformation vom 20.02.2019

Einbruch in Lebensmittelmarkt Mücke/Merlau - Unbekannte Täter brachen am heutigen Mittwochmorgen (20.2.), gegen 3:10 Uhr, in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße im Mücker Ortsteil Merlau ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen entwendet Gemünden (Felda)/Nieder-Gemünden - Von einem schwarzen VW/Passat entwendeten unbekannte Täter am Diensttag (19.2.), zwischen 20:55 Uhr und 21:30 Uhr, vor einer Gaststätte in der Rathausgasse das hintere Kennzeichen. Das Zulassungsschild hat die Kennung VB-AB 11. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kamera beschädigt Wartenberg/Landenhausen - Eine Außenkamera beschädigten Unbekannte am Montag (18.2.), gegen 11 Uhr, auf einem Grundstück in der Wilfried-Hilbig-Straße im Wartenberger Ortsteil Landenhausen. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

