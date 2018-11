POL-OH: Medienmitteilung Nr. 2 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom 12.11.2018

Bad Hersfeld (ots) - Lack von schwarzen BMW zerkratzt WILDECK-OBERSUHL. Während der Kirmesfeierlichkeiten in der Nacht zum Samstag (10.11.) wurde in der Eisenacher Straße der Lack eines schwarzen BMW, Typ 420d, zerkratzt. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Styropordämmplatten von Baustelle gestohlen FRIEDEWALD. Auf der Baustelle eines neuen Verbrauchermarktes in der Hönebacher Straße wurden zwischen Samstagmittag (10.11.) und Montagmorgen (12.11.) ca. 40 Packungen Styropordämmplatten der Größe 1,20 mal 0,60 Meter gestohlen. Der Schaden beträgt ca. 235 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

