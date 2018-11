POL-OH: Dreiste Diebe wollen Sattelauflieger stehlen

Fulda (ots) - Fulda - Zwei besonders dreiste Diebe versuchten in der Samstagnacht (10.11.) zweimal innerhalb einer Stunde jeweils einen kompletten Sattelauflieger zu stehlen. Zunächst fielen sie im Industriegebiet Fulda-West auf. Mit ihrem Sattelzug mit blauer Fahrerkabine und polnischem Kennzeichen fuhren sie gegen 00.50 Uhr auf das Gelände einer Spedition. Dort öffneten sie an einem bereits beladenen Auflieger die Verplombung, begutachteten die Ladung, und entschlossen sich den Auflieger an ihr Zugfahrzeug anzukoppeln und zu stehlen. Allerdings kam in diesem Moment der berechtigte Fahrer dazu und stellte die beiden Männer zur Rede. Diese entschuldigten sich in gebrochenem Deutsch, sprachen von einem Irrtum und sattelten den Auflieger wieder ab. Danach fuhren sie davon. Die Polizei wurde telefonisch über den Vorfall verständigt, die Fahndung nach dem polnischen Zugfahrzeug verlief jedoch zunächst negativ. Allerdings hatte sich auch ein Mitarbeiter der zuvor betroffenen Firma auf den Weg gemacht und überprüfte gezielt die LKW-Parkplätze in der näheren Umgebung. Gegen 02.00 Uhr wurde er tatsächlich auf dem Autohafen Esso-Nord fündig. Er ertappte die beiden Männer dabei, wie sie erneut versuchten, einen dort abgestellten Sattelauflieger zu stehlen. Mit seinem Pkw blockierte er das polnische Zugfahrzeug und verständigte die Polizei. Als die beiden Diebe bemerkten, dass sie mit ihrem Fahrzeug nicht mehr wegfahren konnten, flüchteten sie sofort zu Fuß und entkamen. Von den beiden Personen liegt folgende Beschreibung vor: Der Fahrer ist 45-55 Jahre alt, 175-180 Zentimeter groß, von kräftiger untersetzter Statur. Er trug einen drei Tage Bart und hatte kurze dunkle Haare. Als insgesamt ungepflegte Erscheinung war er mit grauer Jogginghose, Sweatshirtjacke und roter Warnweste bekleidet. Sein Begleiter ist 30-35 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, mit dunklen kurzen Haaren und sportlich schlanker Figur. Auch er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer Kapuzenjacke und roter Warnweste. An den Füßen trug er lediglich Sandalen. Das Zugfahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt, die Fahndung und weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

