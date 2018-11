POL-OH: Schlägereien - Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - Zwei Schlägereien

Fulda - Vor einer Gaststätte am Peterstor gerieten zwei Männer in der Sonntagnacht (11.11.), gegen 04.30 Uhr, in Streit. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung, schlug der bislang unbekannte Mann seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und lief danach in Richtung Universitätsplatz davon. Der Schläger war etwa 25 Jahre alt und 180-185 Zentimeter groß. Seine kurzen blonden Haare hatte er mit Gel zurückgekämmt. Er trug eine schwarze Jacke, graue Hose und braune Stiefel.

Fulda - Am Sonntagabend (11.11.), gegen 19.00 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Ohmstraße versehentlich entgegengesetzt zur Einbahnstraße. Darüber erregte sich ein unbekannter Fußgänger, schlug gegen die Scheibe und beschwerte sich lautstark. Der 22-Jährige stieg aus seinem Fahrzeug aus und beide Männer gerieten in Streit. Dieser eskalierte in eine Schubserei mit Handgreiflichkeiten. Nach weiteren Beleidigungen zog sich der etwa 55-jährige Brillenträger mit grauem schütteren Haar und dunkler Bekleidung zusammen mit einem Begleiter in Richtung Buttermarkt zurück.

Zwei Autoreifen zerstochen

Peterberg - Unbekannte zerstachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11.11.) zwei Autoreifen an einem im Neuwiesenfeld geparkten Pkw. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

Zwei Roller gestohlen

Fulda - In der Weserstraße brachen Diebe in der Nacht von Samstag auf Sontag (10./11.11.) das Schloss eines vor dem Haus Nummer 23 abgestellten Motorrollers auf und versuchten das Zweirad zu stehlen. Da es aufgrund eines Schadens nicht fahrbereit war, ließen die Diebe es letztendlich in der Nähe stehen.

Flieden - In der Hauptstraße stahlen Diebe am Sonntag (11.11.), zwischen 12.30 Uhr und 16.30 Uhr, einen verschlossen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellten silberfarben lackierten Motorroller der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 357 HCD. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro.

