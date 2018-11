POL-OH: Raubüberfall auf Tankstelle in Fulda - Täterfestnahme

Fulda (ots) - NEUENSTEIN / FULDA / OSTHESSEN - Einen schnellen Fahndungserfolg erzielte die osthessische Polizei am späten Samstagabend (10.11.) nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Leipziger Straße in Fulda. Dort haben zwei maskierte, mit Pistole und Messer bewaffnete Täter gegen 22:30 Uhr Bargeld in noch unbekannter Höhe und Zigaretten erbeutet. Mit einem dunklen Audi ergriffen sie nach der Tat die Flucht. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen dieses Audis ablesen, und eine Streife der Bad Hersfelder Autobahnpolizei machte das Fahrzeug auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Norden ausfindig. Als es zur Kontrolle kommen sollte, trat der Fahrer aufs Gas und versuchte zu fliehen. Eine gute halbe Stunde verfolgte die Polizei das flüchtige Fahrzeug, bis die Beamten es in der Nähe von Neuenstein-Aua stellen konnten. Im Auto saßen drei Männer im Alter von 30 bis 34 Jahren, die aus dem Landkreis Kassel, dem Schwalm-Eder-Kreis und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg stammen. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen in Gewahrsam. Über ihren weiteren Verbleib wird die Fuldaer Staatsanwaltschaft im Laufe des Sonntags entscheiden.

