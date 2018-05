POL-OH: Mercedesstern entwendet, Beifahrerseite verkratzt, Holzstapel und Thuja brannten

Vogelsberg (ots) - Medieninformation vom 30.04.2018

Mercedesstern entwendet, Pkw beschädigt Lauterbach - In der vergangenen Woche entwendeten unbekannte Täter in Lauterbach einen Mercedesstern und beschädigten einen Pkw. Zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 16 Uhr, rissen die Täter im Eichenweg an einem silbernen Mercedes den Stern ab und nahmen ihn mit. In der Wittenauer Straße im Lauterbacher Stadtteil Blitzenrod traten die Ganoven Freitagnacht, zwischen 20 Uhr und 9:40 Uhr gegen den rechten Außenspiegel eines blauen Opel/Corsa. Dabei zerbrach das Spiegelglas. Ob die beiden Taten von ein und denselben Tatverdächtigen begangen wurden, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Beifahrerseite verkratzt Homberg (Ohm)/Büßfeld - An einem blauen Skoda/Octavia verkratzten unbekannte Täter zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 8:45 Uhr, die gesamte Beifahrerseite in der Bleidenröder Straße im Homberger Stadtteil Büßfeld. Es entstand ein Sachschaden von rund Eintausend Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Holzstapel und Thuja brannten Lauterbach/Frischborn - Im Lauterbacher Stadtteil Frischborn brannten Samstagnacht, gegen 23 Uhr, ein Holzstapel in der Hopfmannsfelder Straße und gegen 0:25 Uhr, ein Lebensbaum im Schlagmühlenweg. Ein Zeuge hatte den brennenden Stapel entdeckt und den Besitzer alarmiert. Dieser Brand konnte von den beiden selbst gelöscht werden. Eine halbe Stunde später meldete der gleiche Beobachter das zweite Feuer und setzte einen Notruf an die Leitstelle ab. Der herbeigerufenen Feuerwehr gelang es, schnell die Flammen zu löschen. Die Brandursache in beiden Fällen ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde niemand. Die entstandenen Schäden an den Brandstellen blieben gering. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

