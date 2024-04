Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe haben es auf Aufsitzrasenmäher abgesehen

Petershagen (ots)

(AB) Unbekannte hatten es in Petershagen in den vergangenen Wochen zweimal auf die Entwendung von Wertgegenständen in Sportvereinen abgesehen. In beiden Fällen waren vorrangig Aufsitzrasenmäher das Ziel ihres Einbruchs.

In der Nacht zu Mittwoch war ein Sportverein im Stadtteil Wasserstraße das Ziel der Täter. So brachen diese in der Nacht von Mittwoch, 22.30 Uhr bis Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr in eine Garage auf dem angrenzenden ehemaligen Schulgelände am Schülerweg ein, in der neben Inventar auch Geräte zur Rasenpflege gelagert wurden. Hier entwendeten die Einbrecher neben einem Gartengerät einen Aufsitzrasenmäher im Wert von etwa 7.000 Euro sowie mehrere Getränkekisten.

Bereits Anfang Februar hatten Kriminelle den Aufbewahrungscontainer eines Sportvereins am Birkenkampweg in Quetzen aufgebrochen. Daraus erbeuteten sie Gartengeräte, unter anderem einen Rasenmäher, einen Rasentrimmer, sowie auch hier einen großen Aufsitzrasenmäher. Des Weiteren nahmen die Täter mehrere klappbare Fußballtore mit. Der angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Nach Auswertung der Spuren ist es naheliegend, dass in beiden Fällen zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt worden sein könnte. Die Prüfung möglicher Tatzusammenhänge ist aktuell Bestandteil der Ermittlungsarbeit.

Die Beamten hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder auch Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon (0571) 8866-0.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell