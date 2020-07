Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Opel schleudert in Mauer

Preußisch Oldendorf (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in Bad Holzhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

So befuhr eine 75 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Osnabrück mit ihrem Opel nach ersten Angaben gegen 9 Uhr die Berliner Straße in Richtung Lübbecke. Dabei verlor die Fahrerin im Bereich der abknickenden Vorfahrt an der Kirche die Kontrolle über das Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen eine Steinmauer sowie eine Laterne, sodass der Wagen zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß erlitt die 75-Jährige Verletzungen und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht werden. Der stark beschädigte Unfallwagen wurde abgeschleppt.

