Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrugsanrufe im Raum Rahden

Rahden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am Wochenende sind der Polizei aus dem Bereich Rahden Betrugsanrufe gemeldet worden. Neben falschen Polizisten meldete sich auch ein mutmaßlicher Gerichtsvollzieher bei den Betroffenen.

Am Sonntag erhielten die Beamten der Leitstelle Kenntnis über die Betrugsanrufe falscher Polizeibeamter, die sich in mehreren Rahdener Ortsteilen ereigneten. Dabei riefen die Betrüger mit unterdrückter Nummer an und gaukelten den Betroffenen vor, Polizeibeamte aus Rahden zu sein. So versuchten die Anrufer mit unterschiedlichen Maschen Informationen zu persönlichen Wohn- und Vermögensverhältnissen zu erhalten sowie die Bankverbindungen zu erlangen. Ersten Erkenntnissen zufolge verhielten sich die Opfer weitgehend richtig indem sie das Gespräch beendeten ohne Schaden zu nehmen.

In mindestens einem weiteren Fall meldete sich am Freitag ein angeblicher Stuttgarter Gerichtsvollzieher in einem Haushalt in Preußisch Ströhen und verwies auf ein ungekündigtes Abonnement. Durch dieses seien Kosten in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages entstanden, die es durch den Angerufenen nun zu begleichen gelte. Diesen Anruf meldete man der Polizei.

Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht und warnt dringend davor, Unbekannten Auskünfte über persönliche Vermögens- oder Wohnverhältnisse zu geben. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Fremden und übergeben Sie diesen niemals Bargeld oder Wertgegenstände.

Falls Sie Anrufe mutmaßlich falscher Polizisten erhalten, beenden Sie die Telefonate umgehend eigenständig durch das Auflegen des Hörers. Wählen Sie anschließend durch ein neues Telefonat den Polizeinotruf 110.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell