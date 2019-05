Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Senior

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Seit Sonntagabend (26.05.2019) wird ein 76-jähriger Mann aus Lübbecke vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen in den Abend- und Nachtstunden konnte die Polizei den Vermissten bisher nicht finden. Auch Nachfragen in umliegenden Krankenhäusern brachten bisher keine Spuren. Daher bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung und veröffentlicht Fotos des Gesuchten.

Der Mann, der sich nach Informationen von Angehörigen gerne in der Natur in Wald-, Wander- oder Moorgebieten aufhält, dürfte vermutlich mit einem schwarzen Seat Ibiza mit Mindener Kennzeichen unterwegs sein. Er war zuletzt am Sonntagvormittag gesehen worden. Angehörige erstatteten am Abend Vermisstenanzeige.

Der Senior wird als etwa 180 cm groß, schlank sowie mit Glatze und großer Brille beschrieben. Auffällig ist zudem die Schiefhaltung seines linken Armes. Zu seinem üblichen Erscheinungsbild gehört eine dunkle Mütze. Diese könnte der Lübbecker aktuell bei sich tragen. Konkrete Angaben zu einer Bekleidung liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Da der Mann regelmäßig auf Medikamente angewiesen ist, könnte er sich gegenwärtig in einer akuten Gefährdungssituation befinden.

Wer den Vermissten gesehen hat oder wer Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Minden-Lübbecke unter dem Notruf 110 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell