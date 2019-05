Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Straßenschild beschädigt - Polizei sucht Fahrzeugführer

Lübbecke (ots)

Am Freitag ist es in Lübbecke bei einer Verkehrsunfallflucht zu einem Sachschaden gekommen. Nach der Beschädigung eines Straßenschildes sucht die Polizei nun nach Zeugen, die zum Auffinden des Verursachers beitragen können.

Anwohner der Julius-Brecht-Straße bemerkten, dass das Straßenschild aus der Bodenverankerung gerissen und in die Hecke eines Grundstücks gedrückt worden war. Der Verursacher hatte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in dem Kraftfahrzeug vom Unfallort entfernt.

Daher fragt die Polizei: Wer hat das verursachende Fahrzeug im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 19 Uhr in dem Wohngebiet bemerkt oder kann Hinweise zu Fahrzeugen geben, die dafür in Frage kommen. Hinweise bitte an Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell