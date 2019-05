Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei bittet nach Fahrzeugbeschädigung um Zeugenhinweise

Porta Westfalica (ots)

Nach einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz im Industriegebiet Barkhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

Am Donnerstag, dem 2. Mai wurden die Beamten gegen 14 Uhr zum Parkplatz vor dem 'Toys"R"Us' Markt in den Flurweg gerufen. Dort befand sich ein 27-jähriger Autofahrer aus Minden. An dessen silbergrauem Porsche Panamera habe sich eine Verkehrsunfallflucht ereignet, berichtete der Mann, und zeigte den Einsatzkräften die linksseitigen Beschädigungen an der hinteren Stoßstange des Sportwagens. Vom Verursacher fehlte vor Ort hingegen jede Spur.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Minden unter Telefon (0571) 88660 darum, dass sich Augenzeugen mit Informationen zum Entstehen des Schadens melden.

