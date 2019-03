Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mindener bedroht Rettungswagenbesatzung und greift Polizisten an

Minden (ots)

Sonntagmittag wurde der Polizei eine vermeintliche Schlägerei im Bereich Bäckerstraße und Grimpenwall gemeldet. Hier hatte der Aggressor unter anderem die Besatzung eines Rettungswagens bedroht. Der Tag endete für den Mann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Gegen 11.40 Uhr war am späteren Einsatzort ein Rettungswagen vorbei gefahren. Hierbei beobachtete die Besatzung mehrere Männer, wobei der 26-Jährige augenscheinlich auf einen am Boden liegenden eintrat. Als die Rettungssanitäter schlichten wollten, drohte er auch den Feuerwehrleuten Schläge an. Diese alarmierten daraufhin umgehend die Polizei.

Als die erste Streifenwagenbesatzung vor Ort eintraf, wurden auch die Polizisten Ziel seiner lautstarken und beleidigenden Verbalattacken. Die Beamten konnten zwar schnell klären, dass von den Angegriffenen keiner eine Verletzung davon trug, aber den Aggressor konnten sie nicht beruhigen. Auch Ausweisen wollte er sich nicht. Schließlich versuchte er, auf die Einsatzkräfte einzuschlagen und zu treten. Diese konnte die Angriffe aber abwehren. Auf der Fahrt zur Dienststelle wollte er zudem die Polizisten zu bespucken. Auf der Wache wurde ihm später eine Blutprobe entnommen.

