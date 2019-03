Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwarzer Opel beschädigt

Lübbecke (ots)

In den Nachmittagsstunden des Dienstags beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen geparkten Opel Astra. Der Besitzer des schwarzen Wagens hatte sein Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Gehlenbecker Straße 52 abgestellt. Als er rund zweieinhalb Stunden später zu seinem Auto zurückkehrte, wies es am vorderen linken Kotflügel sowie der Stoßstange Beschädigungen auf.

Hinweise bitte an die Polizei in Lübbecke unter der Rufnummer (05741) 277-0.

