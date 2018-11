POL-MI: Unfallflucht am "Grüner Weg" - Polizei sucht Zeugen

Minden (ots) - Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat in der Nacht zu Sonntag vergangener Woche einen in einer Parkbucht an der Ecke Grüner Weg/Gevekotstraße abgestellten Fiat Punto erheblich beschädigt. Der Schaden wird laut eines Gutachtens auf rund 6.000 Euro beziffert.

Da der Verursacher von der Unfallstelle flüchtet, hofft die Polizei mithilfe von Zeugen auf dessen Spur zu kommen. Der Fiat wurde am Samstag, 24. November, gegen 15 Uhr abgestellt. Am anderen Morgen gegen 7 Uhr wurden dann die auf der linken Fahrzeugseite entstandenen Schäden bemerkt. Hinweise auf den Flüchtigen werden von den Beamten des Verkehrskommissariats erbeten unter Telefon (0571) 8866-0.

