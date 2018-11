POL-MI: Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Bad Oeynhausen, Vlotho (ots) - Zu dem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstagvormittag auf der Kreuzung Königstraße/Steinstraße gekommen. Dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Eine 48-jährige Frau aus Bad Oeynhausen war gegen 11.20 Uhr auf der Steinstraße in nördliche Richtung unterwegs, als sie laut Zeugenangaben mit ihrem Citroen bei "Rot" in den Kreuzungsbereich gefahren sein soll. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi eines 72-jährigen Mannes aus Vlotho. Der fuhr zu diesem Zeitpunkt auf der Königstraße in westliche Richtung und beabsichtigte die Steinstraße geradeaus zu überqueren.

Bei dem Aufprall erlitten die Citroen-Fahrerin sowie die 70-jährige Beifahrerin im Audi leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 48-Jährige zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke

Pressestelle



Telefon: 0571/8866 1300/-1301

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell