POL-MI: Nach Serie von Laubenbränden: Polizei nimmt bei Einbruchsversuch zwei mutmaßliche Brandstifter fest

Minden (ots) - Nach einer Serie von Laubenbränden in Minden hat die Polizei zwei mutmaßliche Brandstifter gefasst. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer aus Minden wurden in der Nacht zu Freitag allerdings bei einem Einbruchsversuch in die Grundschule in Porta Westfalica-Barkhausen festgenommen. Ein Haftrichter erließ noch am Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die drogenabhängigen Männer.

Die gaben in ihren Vernehmungen zu, am 27. Juni gegen 4.30 Uhr ein Gartenhaus an der Johansenstraße in Brand gesetzt zu haben. Die Hütte wurde von den Flammen vernichtet. Zudem entwendeten die Beschuldigten dort einen Flachbildschirm, den sie später verkauften. Kurz danach tauchte das Duo in der Kleingartenanlage am "Schwarzen Weg" auf. Hier brachen sie eine Hütte auf und legen mit Hilfe von Benzin erneut Feuer. Eine Beteiligung an einem dritten Brand an diesem frühen Morgen in der Schrebergartenanlage an der "Kleinen Dombrede" stritten sie hingegen ab.

Der 18-Jährige, er ist den Ermittlern unter anderem wegen Diebstahls- und Einbruchsdelikten sowie anderer Vergehen bereits hinlänglich bekannt, gab weiterhin zu, mit einem anderen Komplizen Anfang Mai an der Bahnstraße schon einmal eine Laube in Brand gesetzt zu haben. Auch dieses Gartenhaus brannte nieder.

Zur Festnahme des arbeitslosen Duos am vergangenen Freitag kam es, als die Männer eine Scheibe an der Grundschule einschlugen, um aus dem Gebäude ein Fahrrad zu stehlen. Ein Anwohner hatte klirrende Geräusche gehört und die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie gegen 2.45 Uhr die beiden Beschuldigten, die sich auf dem Schulhof in einem Gebüsch versteckt hatten. In ihrem Rucksack fanden die Beamten neben Einbruchswerkzeug auch Brandbeschleuniger.

