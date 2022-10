Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Getränkelagerraum

Ladbergen (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Getränkelagerraum eines Restaurants an der Mühlenstraße eingebrochen. In der Nacht auf Donnerstag (20.10.2022) zwischen 21.30 Uhr und 09.35 Uhr öffneten die Täter auf unbekannte Weise ein Vorhängeschloss einer Holztür und gelangten so in den Lagerraum. Bei der gelagerten Ware handelt es sich um Getränken, Fässer und Kisten. Nach Angaben der Inhaberin wurden mehrere Alkoholflaschen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Einbruch etwas mitbekommen haben oder die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Sachdienliche Informationen nimmt die Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-451 entgegen.

