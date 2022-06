Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Rennradfahrer schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Dienstag ist ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Elbersstraße schwer verletzt worden. Der 42-jährige Emsdettener fuhr gegen 18.05 Uhr in einer Gruppe von vier Radfahrern auf der Elbersstraße in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße. In Höhe der Hausnummer 30 fuhr zur selben Zeit eine 31-jährige Frau aus Schapen mit ihrem Ford Focus aus der dortigen Grundstückseinfahrt. Auf dem Geh- und Radweg kollidierte der 42-jährige Radfahrer mit dem Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte sich der Mann schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.200 Euro geschätzt.

