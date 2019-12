Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall/Flucht

Ochtrup (ots)

Am Freitagvormittag (29.11.2019) stellte eine Autofahrerin um 09.30 Uhr einen grauen Renault Clio auf dem K & K Parkplatz an der Bahnhofstraße in Ochtrup ab. Gegen 09.45 Uhr bemerkte sie dann eine Unfallbeschädigung hinten rechts an dem Fahrzeug. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug/Fahrer/Fahrerin bitte an die Polizei in Ochtrup unter der Rufnummer 02553/9356-4155.

