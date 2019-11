Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Werkzeuge sichergestellt (siehe Bilder)

Rheine (ots)

Die Polizei hat in Rheine bei einer Wohnungsdurchsuchung zahlreiche Werkzeuge sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften diese aus Einbruchdiebstählen stammen. Die Maschinen konnten jedoch bislang keinen Straftaten zugeordnet werden. Die Ermittler fragen daher, wo sind die Gegenstände abhandengekommen, wer kann nähere Angaben zu deren Herkunft machen? Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Link zum Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/rheine-sichergestellte-werkzeuge

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell