Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven/Ladbergen, Fahren ohne Fahrerlaubnis/Diebstahl

Greven/Ladbergen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.09.2019) hat die Polizei auf der Airportallee gegen 02.15 Uhr einen mit mehreren Personen besetzten PKW kontrolliert. Der Wagen war mit hoher Geschwindigkeit durch einen dortigen Kreisel gefahren. Nach dem Anhalten wurde die Fahrertür geöffnet, es stieg eine äußerst junge Person aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 13-Jährigen. Im Fahrzeug befanden sich zudem ein 16-jähriger Jugendlicher und zwei 18-jährige Männer. Neben des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird nun auch wegen weiterer Delikte ermittelt. Die Überprüfungen ergaben, dass der Seat in der Nacht zuvor in Ladbergen entwendet worden war. Die Ermittlungen dauern an.

