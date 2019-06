POL-ST: Wettringen, Diebstahl aus PKW, Öffentlichkeitsfahndung

Polizei Steinfurt

Wettringen (ots)

Wettringen, Diebstahl aus PKW, Öffentlichkeitsfahndung

Nach einem Pkw Aufbruch mit anschließendem Diebstahl einer Handtasche sucht die Polizei den abgebildeten Mann. Der bislang unbekannte Täter ist dringend tatverdächtig, zunächst den Pkw einer Geschädigten aufgebrochen und dann die Handtasche entwendet zu haben. In dieser Handtasche befand sich neben anderen persönlichen Dingen eine EC-Karte mit der dazugehörigen PIN. Im Nachgang kam es zu einer Bargeldverfügung an einem Geldautomaten der Sparkasse in Rheine. Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, fahndet die Polizei nach ihm in der Öffentlichkeit. Zeugen, die den Mann erkennen, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

Hier der Link zu Öffentlichkeitsfahndung im Internet: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/wettringen-diebstahl-computerbetrug

