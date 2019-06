Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Tageswohnungseinbruch

Rheine (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (05.06.), in der Zeit von 16.00 Uhr bis 23.00 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Salzbergener Straße eingedrungen. Die Täter verschafften sich entweder über eine angelehnte Terrassentür oder über eine nur in das Schloss gezogene Eingangstür Zutritt zum Haus. Im Gebäude entwendeten die Einbrecher aus einem Portemonnaie 170 Euro Bargeld. Aus einer Schmuckschatulle im Schlafzimmer nahmen sie zwei Schmuckstücke mit. Insgesamt wird der Beuteschaden auf etwa 600 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

