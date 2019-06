Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, zweimal Verkehrsunfallflucht auf der Bodelschwinghstraße

Westerkappeln (ots)

Am Montag (20.05.2019), gegen 9 Uhr, stellte eine Geschädigte fest, dass ein Unbekannter mit einem Fahrzeug vor ihrem Haus an der Bodelschwinghstraße gegen eine 20 Zentimeter hohe Beet Einfassung aus Sandstein gefahren war. Die Einfassung ist auf einer Länge von drei Metern beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Am Dienstag (21.05.2019), zwischen 14 und 19 Uhr, ist auf der Bodelschwinghstraße ein weißer Toyota Aygo angefahren worden. Der Toyota war am Straßenrand geparkt. Der Sachschaden am Kotflügel hinten links beläuft sich auf etwa 750 Euro. Den Spuren an den Unfallorten zufolge, könnten die Schäden in beiden Fällen von einem Transporter oder Lieferwagen verursacht worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

