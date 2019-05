POL-ST: Steinfurt-Bu., Sonnenschirm gebrannt

Polizei Steinfurt

Auf einer Außenfläche des Kreishauses ist in der Nacht zum Dienstag (28.05.2019) ein großer Sonnenschirm angezündet worden. Der Schirm, der einen Durchmesser von acht Metern hat, ist vollkommen abgebrannt. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Auf der Terrasse des Kantinenbereiches stehende Stühle und Tische blieben unbeschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandstiftung aufgenommen. Es kann gesagt werden, dass am Montagabend um 18.30 Uhr noch alles in Ordnung war. Am nächsten Morgen gegen 06.40 Uhr wurde der Vorfall dann bemerkt. Die Polizei fragt: Wem sind auf der Fläche an der Rückseite des Kreishauses verdächtige Personen aufgefallen? Die Terrasse liegt an dem Weg, der die Schulen mit der Innenstadt verbindet. Hinweise bitte unter T 02551/15-4115.

