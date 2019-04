Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brände gemeldet

Greven (ots)

In der Nacht zum Freitag (26.04.2019) wurden der Polizei drei Brände gemeldet. Einen dieser Brände konnten die Beamten mit Sand löschen, in den beiden anderen Fällen war die Feuerwehr im Einsatz. Um 00.23 Uhr war an der Rathausstraße ein brennender Karton entdeckt worden. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Weitere Schäden, außer die am Karton, entstanden nicht. Gegen 01.30 Uhr ist an der Straße Am Hallenbad eine brennende Restmülltonne bemerkt worden. Das 120-Liter-Behältnis brannte vollkommen aus. Die glimmenden Reste konnten von der Polizei gelöscht werden. Offenbar war die Tonne von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Um 02.20 Uhr wurde ein Feuer auf einem Lagerplatz an der Nordwalder Straße gemeldet. Ein Unterstand und ein Holzzaun wurden beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im Bereich von etwa Tausend Euro. Diese Örtlichkeit ist nicht weit von der Brandörtlichkeit Am Hallenbad entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455. Sie fragen: Wer hat zu den relevanten Zeiten oder auch schon einige Zeit davor, an den Brandorten verdächtige Personen bemerkt?

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell