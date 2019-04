Polizei Steinfurt

POL-ST: Taxi-Fahrer überfallen

Altenberge (ots)

Am Montag, 22.04.2019, gegen 02:20 Uhr, wird ein Taxi zur Krüselstraße gerufen. Als der Fahrer dort eintrifft, wird er von einer maskierten, männlichen Person mit einer Pistole bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert. Dem Täter werden die Einnahmen ausgehändigt und anschließend flüchtet dieser in Richtung Münsterstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters. Täterbeschreibung: zwischen 185cm und 190cm groß; schlanke Statur; sprach akzentfreies deutsch; trug eine helle Hose; eine blaue Trainingsjacke mit rundem Abzeichen. Maskiert war die Person mit einer weißen Sturmhaube mit Sehschlitzen. Hinweise werden an die Polizei Steinfurt, Tel.: 02551/15-0 erbeten.

