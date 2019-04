Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall am Freitagmittag

Neuenkirchen (ots)

Auf der Straße "Zum Thie" hat sich am Freitagmittag (12.04.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Den Schilderungen zufolge wollte der 11-jährige Junge gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Parkplatz kommend die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 68-jährigen Frau aus Emsdetten. Der 11-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein geringer Sachschaden.

