Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Unfallörtlichkeit gesucht

Recke (ots)

In der Nacht zu Sonntag (14.04.) ist die Polizei zu einer Gaststätte auf der Haarstraße gerufen worden. Zeugen hatten eine erheblich angetrunkene Person gemeldet, die mit einem PKW weggefahren war. Im Zuge der Fahndung ist dieses Fahrzeug auf einem Firmengelände an der Mettinger Straße aufgefunden worden. Der Fahrer war geflüchtet. An dem blauen PKW befanden sich frische Unfallspuren. Die Windschutzscheibe war gesplittert und auf der Motorhaube befanden sich rötliche Farbanhaftungen. Die Polizei sucht eine entsprechende Unfallörtlichkeit. Zeugen oder Geschädigte melden sich bitte Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell